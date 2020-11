Haus verlassen: Topf mit Öl löste Küchenbrand aus

Feueralarm am Dienstagabend im Tiroler Unterland: Ein Topf mit Speiseöl auf einem eingeschalteten Herd führte in einem Mehrparteienhaus in Hopfgarten (Bezirk Kitzbühel) zu einem Küchenbrand. Die Bewohnerin (56) hatte zuvor die Wohnung kurzzeitig verlassen, hieß es vonseiten der Polizei.