Weltweite Hoffnung | Verrückte Zeit

Weltweite Hoffnung: Eine Hoffnung geht um die Welt - und in dieser versteckt sich auch ein gar nicht so kleines österreichisches Stück! Der vom US-Konzern Pfizer und BioNTech aus Deutschland angekündigte Corona-Impfstoff lässt rund um den Erdball aufatmen. Wobei die Klosterneuburger Firma Polymun die Grundlagen, die nötige Gentechnik für den Wirkstoff zuliefert. Jetzt hoffen wir - nicht nur für das niederösterreichische Unternehmen -, dass die vielversprechenden Ankündigungen rasch umgesetzt werden können, dass das überwiegend positive internationale Echo zurecht ausgelöst wurde - und wir doch in absehbarer Zeit von der Geißel Corona befreit werden.