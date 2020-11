Jetzt live: Apple zeigt erste Macbooks mit ARM-CPU

Einheitliche Prozessoren in allen Apple-Geräten

Apple schafft damit ein einheitliches System für alle Geräte in seinem Angebot. Zugleich müssen dafür Programme, die zuvor auf Intel-Macs liefen, entweder von den Entwicklern angepasst werden oder von Apples Software mit einem gewissen Leistungsverlust „übersetzt“ (emuliert) werden. Der Konzern kündigte an, seine Mac-Produktpalette binnen zwei Jahren auf die eigenen Chips umzustellen. Die Geräte, die heute angekündigt werden, sind also nur der Anfang einer ganzen Familie neuer Apple-Computer mit ARM-Prozessor.