Zweiter Lockdown setzt Floriani-Jünger unter Druck

Um gegenseitige Ansteckungen zu vermeiden, müssen sich die Freiwilligen Feuerwehren derzeit in Einsatzgruppen teilen. Doch vor allem in kleinen Pendler-Gemeinden erschwert die Regelung den Betrieb. „Wir haben in unseren beiden 26-köpfigen Gruppen nur jeweils fünf Leute, die im Tal arbeiten“, erklärt Hansjörg Hettegger, Kommandant in Hüttschlag. „Bei Großeinsätzen müssen die Kollegen aus Großarl helfen.“ „Dadurch, dass mehr Leute arbeiten als während des ersten Lockdowns, ist es keine leichte Situation“, schildert sein Kollege Markus Buzanich, Feuerwehrkommandant in Schwarzach. An dem derzeitigen System führe aufgrund der steigenden Infektionszahlen jedoch kein Weg vorbei, betonen beide einhellig.