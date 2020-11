Gewinnen Sie einen von vielen Adventkalendern!

1. Der geile Scheiss vom Glücklichsein

Kurz mal nicht aufgepasst - zack - Weihnachten! Für die meisten kommt der 24. Dezember auch dieses Jahr wieder völlig überraschend. Was also tun, wenn in dieser stressigen Zeit das ein oder andere Glückstürchen klemmt? Öffnen wir es von innen! Für alle, die sich fragen, warum die Zeit so rast und wie man das alles unversehrt überstehen soll: Hier ist der passende Adventskalender mit 24 Glückstürchen für eine entschleunigte Weihnachtszeit.