Hälfte der Covid-Intensivbetten in Salzburg belegt

Insgesamt liegen 141 an Corona erkrankte Menschen in Normalbetten. Auch hier ist somit die Hälfte des Maximums erreicht. Im Uniklinikum laufen indes die Vorbereitungen, um in der HNO-Klinik Betten für Covid-Patienten zur Verfügung zu stellen. In Schwarzach sind derzeit gar nur mehr zwei der insgesamt zehn Intensivbetten frei sowie eines der 30 Normalbetten.