Lungauer Bürgermeister positiv auf Covid getestet

Manfred Sampl, Bürgermeister von St. Michael im Lungau und Landtagsabgeordneter, wurde positiv auf Corona getestet. Sampl befindet sich momentan in Selbstisolation. Die Zahl der Covid-Infizierten steigt indes besonders in den Seniorenheimen weiterhin an. In einer Einrichtung in der Stadt Salzburg wurden am Sonntagabend zwölf Fälle gemeldet.