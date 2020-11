Salzburger (30) schlug Opfer und drohte mit Tod

Die Polizei hat einen Salzburger (30) wegen Körperverletzung und gefährlicher Drohung festgenommen. Der Mann hat am Sonntagvormittag in einer Wohnung in der Sterneckstraße einen 41-Jährigen attackiert: Er schlug sein Opfer mit der Faust in das Gesicht und drohte, mit einer Waffe wiederzukommen.