Einbruchserie in großen Teilen Oberösterreichs

Seit 28. Oktober wurde in den Bezirken Linz-Land, Grieskirchen, Vöcklabruck, Kirchdorf, Wels-Land und Ried bislang in elf Wohnhäuser eingebrochen. Die unbekannten Täter drangen offenbar während des Tages, teilweise bereits in den Vormittagsstunden, in die Häuser ein. Bei einem Einbruch am 28. Oktober gegen 10.45 Uhr in Ried im Traunkreis wurden von einem Anwohner drei männliche Täter beim Versuch über ein Fenster in ein Haus einzudringen beobachtet und vertrieben. Dabei konnte ein Foto des Fluchtfahrzeuges angefertigt werden. Es handelt sich dabei um einen blaugrauen Ford Fiesta neueren Baujahres.