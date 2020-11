In Kindergarten eingebrochen und Geld gestohlen

Dabei wurde eine Fensterscheibe eingeschlagen, sodass dieses in weiterer Folge entriegelt wurde und der Täter problemlos in das Gebäude einsteigen konnte. „Anschließend durchsuchte er die Büroräumlichkeiten, verursachte Sachschaden und stahl aus Geldkassetten Bargeld in der Höhe von mehr als Tausend Euro“, so der Polizist weiter.