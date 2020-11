Gesundheitsbehörden melden 60. Corona-Todesfall

SPÖ-Landesparteivorsitzender David Egger warf der Landesregierung am Sonntag in einer Aussendung Versäumnisse bei der Vorbereitung des Contact-Tracing vor und forderte eine Überarbeitung des Krisenmanagements. „Mithilfe einer Gruppe aus Fachleuten sollen personelle, räumliche, organisatorische und technische Richtlinien erarbeitet und ein besonderes Augenmerk auf schnelle Einsatzbereitschaft und auf die Verfügbarkeit in allen Bezirken gelegt werden“, so Egger.