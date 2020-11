Europa kämpft: Strenge Maßnahmen und Massentests

Millionen Nerze in Dänemark gekeult

Dänemark erlässt aus Sorge vor einer Ausbreitung einer bei Nerzen aufgetretenen Mutation des Coronavirus weitreichende Beschränkungen in der Region Nordjütland. Dort mussten in sechs Kommunen Restaurants, Bars und andere Lokale schließen. In Dänemark haben sich seit Juni mindestens 214 Menschen mit der ursprünglich bei Nerzen aufgetretenen Coronavirus-Variante infiziert. Landesweit wurde der Erreger SARS-CoV-2 bis Freitag in 216 Nerz-Zuchtanlagen gefunden. Der als besorgniserregend eingestufte Cluster-5-Virustyp wurde bisher in fünf Anlagen und bei zwölf Menschen festgestellt. Die dänische Regierung hat angeordnet, die 15 bis 17 Millionen Nerze im Land zu töten.