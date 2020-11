„Haben nie gedacht, dass er deradikalisiert sei“

Die Corona-Zahlen, die Ermittlungen rund um den Terroranschlag in Wien und die Wahl in den USA - das sind unsere Themen bei den Krone-News am Freitag, den 06. November. Zugeschalten ist Salih Seferovic vom Verein „Derad“, der Inhaftierte und verurteilte Personen betreut und Extremismus vorbeugen soll. Wo im Falle des Anschlags vom 02. November Fehler passiert sind, beschreibt er im Gespräch mit Damita Pressl.