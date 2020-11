Sozialkrise: „Die meisten haben kleine Wünsche“

Den Salat baut er selber an. Essig und Öl besorgt sich Georg Stampfer im Vinzi Markt in Graz-Eggenberg. „Jeden zweiten Freitag komm’ ich her“, erzählt der alleinstehende Senior. „Und das schon viele Jahre.“ Nur 400 Euro landen am Monatsanfang auf seinem Konto, ein geringer Lohn für viel harte Arbeit: „Ich war lange selbstständig, deshalb bekomm’ ich so wenig. Aber ich bin bescheiden“, schmunzelt der 82-Jährige.