Polizei warnt: Vermehrt Telefonbetrüger unterwegs

Am Donnerstag kam es landesweit zu betrügerischen Anrufen, bei denen sich Unbekannte als Kriminalpolizei ausgaben, um die finanzielle Situation von Opfern auszuloten. Die Landespolizeidirektion warnte am Donnerstag: „Brechen Sie derartige Telefonate, sofort ab. Lassen Sie sich auf keine Diskussionen ein und machen Sie Ihrem Gegenüber entschieden klar, dass Sie auf keine der Forderungen/Angebote eingehen werden“, so Kontrollinspektorin Nina Laubichler in einer Aussendung.