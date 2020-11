Regen Suchtmittelhandel in Wohnung betrieben

Im Zuge dessen sollen Drogen in Form von Cannabis, Ecstasy Tabletten und Kokain an zumindest 31 Abnehmer im Raum Villach verkauft worden sein. Der Straßenverkaufswert der Drogen liegt im mehrfachen vierstelligen Euro-Bereich.„Aus dem Erlös der verkauften Drogen finanzierten die beiden zum einen ihre eigene Drogenabhängigkeit und zum anderen ihren Lebensunterhalt“, so ein Polizist weiter.