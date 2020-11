Kriminell guten Lesestoff mit Donald Duck gewinnen

„Tatort“-Schauspieler Claus Dieter Clausnitzer, bekannt in seiner Rolle als „Vaddern“ fährt jetzt auch in Entenhausen Taxi: „Ich habe ja einen internationalen Führerschein und darf überall fahren, auch in Entenhausen. Das finde ich richtig toll, dass ich dabei sein darf und sozusagen eine Comic-Figur spiele. Da kann man so richtig überziehen und das mache ich sehr gern.“