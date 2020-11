Die Jüngste im Spital war 22 Jahre alt

Mittwochnachmittag lagen 127 Menschen in Salzburg corona-bedingt in den Kliniken – davon sind 22 auf der Intensivstation. 52 liegen in der Stadt Salzburg, 16 in Zell am See, 14 in St. Veit, 12 in Schwarzach, sieben bei den Barmherzigen Brüdern und vier im Oberndorfer Spital. Aber: „Die heutigen Patienten spiegeln das Infektionsgeschehen von vor zwei Wochen wider“, betont Fürweger.