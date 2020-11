Zweiter Lockdown startete ohne Anzeigen

Seit Mitternacht gilt in ganz Österreich der neue Lockdown samt Ausgangsbeschränkung. In den ersten Stunden sind in Salzburg weder Organstrafmandate noch Anzeigen wegen Verstöße gegen die verschärften Corona-Bestimmungen ausgestellt worden. „Es war ruhig in der Nacht“, erklärte am Dienstagvormittag Polizeisprecher Hans Wolfgruber.