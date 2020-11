Kein Total-Lockdown an steirischen Universitäten

Die Corona-Ampel ist in fast allen Bezirken auf Rot, doch für die steirischen Hochschulen steht sie auf Orange. So etwa an der Universität Graz, wie Rektorat und Krisenstab am Montag entschieden haben. „Es gibt die eindringliche Bitte, auf Online-Lehre umzustellen. Aber Präsenz bleibt sowohl bei Lehrveranstaltungen als auch bei Prüfungen möglich“, so ein Uni-Sprecher. Die Entscheidung liegt beim jeweiligen Verantwortlichen der Lehrveranstaltung.