Rublev siegt ++ Rapid weiterhin ungeschlagen

Die Top-Stories des Sport-Tages direkt aus dem krone.at-Sportstudio: Heute präsentiert Kimberly Budinsky den Gewinner der Erste Bank Open, die Ergebnisse des 6. Spieltages in der tipico Bundesliga, den siegreichen Tag von Mercedes in Imola und einen Rückblick auf das Spiel am Samstag zwischen Handball Tirol und dem SC Kelag Ferlach in der Spusu Liga (alles im Video oben).