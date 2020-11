75% der Martinigänse stammen aus dem Ausland

„Die systematische Entwertung von Lebewesen und Lebensmitteln muss aufhören. Das Schicksal der Martinigänse ist ein besonders grausames aber leider sehr anschauliches Beispiel dafür, wieso wir so dringend eine Herkunftskennzeichnung - wie sie in der Schweiz bereits seit 1995 gesetzlich verankert ist - bei Lebensmitteln brauchen. In Österreich ist diese Art der Tierquälerei aus gutem Grund bereits verboten. Doch in der Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung landen die Billigimporte weiterhin am Teller, ohne dass irgendwer davon erfährt. Das muss schleunigst aufhören“ so Sebastian Bohrn Mena, Initiator des Tierschutzvolksbegehrens.