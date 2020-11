Wegen Corona: Wright setzt auf Auto statt Flugzeug

Sein am Sonntag errungener EM-Titel wird Darts-Weltmeister Peter Wright nicht nur wegen des sportlichen Triumphs in Erinnerung bleiben. Denn der schottische Paradiesvogel, der sich inmitten der Corona-Krise nicht in ein Flugzeug setzen will, fährt mit dem Auto quer durch Europa, um seine Erfolge einzusammeln. Auf die Frage, ob er für die WM eine Flugausnahme machen würde, sagte er: „Nein. Egal, wo es ist.“