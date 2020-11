Fast 25 Prozent mehr Arbeitslose in der Steiermark

Mit Wartezeiten rechnen

„Wir bitten Betroffene, sich am besten per eAMS-Konto bei uns arbeitslos zu melden, da unsere Telefone stark belastet sind und es zu längeren Wartezeiten kommt. Es ist auch möglich, sich direkt auf der Homepage arbeitslos zu melden“, informiert AMS-Landesgeschäftsführer Karl-Heinz Snobe am Montag. Man sei jedenfalls für den kommenden Ansturm an Anträgen auf Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit vorbereitet. „Schulungen können, selbstverständlich unter Einhaltung aller Sicherheitsbestimmungen, weiter stattfinden“, so Snobe.