Bitterer Einschnitt für Skibetrieb am Kitz

„Wenn es erforderlich ist, stellen wir uns dem Thema natürlich“, so Kitzsteinhorn-Vorstand Norbert Karlsböck. Wenn es für ihn auch noch so bitter ist. Denn wegen Corona fiel schon der Frühjahrs-Skilauf aus und jetzt trifft es die wichtige Vorsaison. Die Gletscherbahnen sind bereits seit 4. Oktober im Winterbetrieb. „Es ist bei den Gästen das Bedürfnis nach einem gewissen Maß an Freiheit da, dass das Skifahren ja bietet. Die Schneebedingungen sind ausgezeichnet“, so Vorstand Karlsböck. Man entschied sich am Kitzsteinhorn auch gegen eine Öffnung nur für Profisportler.