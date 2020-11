29.977 Personen isoliert: Experten warnen Familien

Während also die Cluster in Pflegezentren, Schulen und Firmen stagnieren, rückt der private Raum in den Fokus. Die Experten des Sanitätsstabs rufen zu erhöhter Vorsicht auf und warnen vor großen Familienfeiern: „Halten Sie Abstand und schützen Ihre Angehörigen!“ Um den blau-gelben „Sicherheitsmantel“ intakt zu halten, wird vielerorts zum Blutspenden aufgerufen. Die Blutbanken haben einen großen Mangel an notwendigen Konserven, die Kliniken Mistelbach, Gänserndorf und St. Pölten sind sehr stark betroffen.