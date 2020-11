58. Viennale endet rechtzeitig vor dem Lockdown

Mit der Verleihung der Preise geht am Sonntag die 58. Viennale in Corona-Zeiten zu Ende - rechtzeitig vor dem neuerlichen Lockdown. Das dritte Festival unter Direktorin Eva Sangiorgi stand wegen Corona unter einem besonderen Stern und musste auf drei Spieltage und beinahe die Hälfte des Kartenangebots verzichten. Dennoch wollten immerhin 42.000 Filmfreunde die Vorführungen der heurigen Ausgabe sehen, was einer Auslastung von 74 Prozent entsprach.