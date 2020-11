Halloween: Zwei Maskenmänner überfielen Taxifahrer

Ein 33-jähriger türkischer Taxilenker aus Linz wurde am 31. Oktober 2020 gegen 20.30 Uhr von seiner Einsatzzentrale in die Eibensteinstraße, Nähe Andreas-Hofer-Park in Linz gerufen, um zwei Fahrgäste dort abzuholen. Die beiden Männer trugen beide eine Maske. Ein Täter trug eine „Jigsaw“ Maske, der andere eine militärgrüne Gasmaske. Einer der Männer stieg vorne, der andere hinten ein. Plötzlich bedrohte der hintere Mann den Taxifahrer mit einer Waffe. Der Taxilenker übergab dem Täter seine Geldbörse, der am Vordersitz zog währenddessen den Autoschlüssel ab. Die beiden Männer flüchteten zu Fuß Richtung stadtauswärts. Die Fahndung nach den beiden Tätern verlief bis dato negativ.