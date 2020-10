Unbekannter sägte Fichtenbaum um: Straße verlegt

Eine bisher unbekannte Täterschaft begab sich in der Nacht Samstag (gegen 22 Uhr) auf das Wohnhausgelände inSt. Jakob in Defereggen, Unterrotte, und schnitt einen zwölf Meter hohen Fichtenbaum - vermutlich mittels Hand- oder Akkusäge - im unteren Bereich ab. Der Baum fiel westlich der Hauptschule auf die Gemeindestraße, welche verlegt wurde. Ein Gartenzaun beim angeführten Wohnhaus, welches derzeit unbewohnt ist, wurde beschädigt. Die Fichte wurde professionell mittels Keil (nicht aufgefunden) umgeschnitten. Angeführt wird, dass ein weiterer Baum im Bereich des ´Posthofes´ in St. Jakob umgeschnitten wurde. Doch das war nicht der einzige Vorfall. Bereits vor drei Wochen wurde bei der Auffahrt zum Hotel ´Alpenhof´ eine Eberesche auf die angeführte Weise beschädigt.