Hilfe für steirische Kultur und Sport angekündigt

Sozialeinrichtungen bleiben geöffnet

Soziallandesrätin Kampus versicherte, dass alle Einrichtungen in Betrieb seien. Ob in der Behindertenhilfe, der Kinder- und Jugendhilfe, in der Versorgung von Obdachlosen, bei den Gewalt- und Kinderschutzzentren und im Frauenhaus seien diese für alle im Dienst, die sie brauchen würden. Zum Teil werde aber - ähnlich wie im Frühjahr - von persönlicher auf telefonische Beratung umgestellt, um alle Beteiligten zu schützen. Bereits seit Beginn der Pandemie steht in der Sozialabteilung des Landes unter 0800 20 10 10 eine eigene Hotline zur Verfügung.