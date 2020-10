Lockdown: Kritik aus den Salzburger Parteien

Angesichts der besorgniserregenden Zahl der Patienten in den Krankenhäusern sei es zwar notwendig, überall da Verschärfungen vorzunehmen, wo im öffentlichen Bereich verstärkt Ansteckungen passieren, aber: „Ich befürchte, dass einige Beschränkungen ausschließlich bittere Nebenwirkungen für die Wirtschaft haben, aber nichts zur Bekämpfung der Pandemie beitragen“, erklärte Egger. Der Hausarrest am Abend habe schon in Frankreich nicht geholfen und werde auch in Österreich nichts bringen. „Wo Hygienemaßnahmen greifen und es praktisch eh keine Ansteckungen gibt, sind die neuen Einschränkungen und Verbote nichts anderes als Schikane.“