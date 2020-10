Der Älteste ist bald kein Lehrling mehr

„Nächste Woche habe ich meine Lehrabschlussprüfung. Meine Matura in Serbien wurde anerkannt. Die Lehrzeit verkürzte sich um ein Jahr“, freut sich der 2,02 m große „Stift“ in der Abteilung Finanzen und Controlling am Olympiazentrum in Dornbirn. „Vorarlberg ist unsere neue Heimat“, sagt Goran Aleksic, der zusammen mit Gattin Dragana - einer ehemaligen Profihandballerin - seit elf Jahren am Bodensee lebt. Beide trainieren den Bregenzer Nachwuchs. Bei den Minis sind bereits die beiden Kinder Petar (6 Jahre) und Nina (4) dabei.