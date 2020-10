Heilig-Hofbauer neuer Landesgeschäftsführer

Simon Heilig-Hofbauer wurde im August 1987 in Eberstalzell in Oberösterreich geboren. Aufgewachsen ist er in Wels. An der Universität Salzburg schloss er ein Studium der Politikwissenschaften ab. Er war von 2013 bis 2018 Landtagsabgeordneter der Grünen in Salzburg, seit Mai 2019 erneut Landtagsabgeordneter und seither auch stellvertretender Landesgeschäftsführer. Von 2018 bis 2019 war er zudem Wahlkampfmanager für die Bürgerliste - die Grünen in der Stadt Salzburg. Der Politiker ist verheiratet und Vater zweier Töchter.