Steirer machen Druck in Wien: „Knirscht im Gebälk“

Es sei aber bemerkenswert, dass Schützenhöfer als ein „Grande der ÖVP“ der Bundesregierung öffentlich ausrichte, was sie tun solle. Das sei ein Indiz, dass es „im Gebälk der politischen Kommunikation knirscht“, sagt Filzmaier. Denn eine Grundregel lautet: „Von außen wird erst kommentiert, wenn die internen Kanäle ,verstopft‘ sind.“ Er mahnt: Die Bürger brauchen gerade in einer Krise Orientierung, sonst verlieren sie das Vertrauen in die Politik.