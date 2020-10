Brand in enger Gasse: Historisches Haus in Flammen

„Mit Ach und Krach haben wir es mit der Drehleiter zum Fenster im vierten Stock geschafft“, sagt Einsatzleiter Klaus Gogg. Die Berufsfeuerwehr war am frühen Freitagabend im Badergässchen in der Salzburger Innenstadt gefordert. In der Küche eines historischen Hauses in dem engen Gässchen unweit der Getreidegasse war ein Brand ausgebrochen. Trotz des verwinkelten Einsatzortes konnte die Feuerwehr die Flammen rasch eindämmen. Bitter: Die Besitzer der frisch renovierten Wohnung wollten am Freitag eigentlich zum ersten Mal dort übernachten.