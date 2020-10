Aus dem Internet droht größte Gefahr für Senioren

Betrugsmail an Alt-Landeshauptmann

Die größte Gefahr droht derzeit aus dem Internet. „Am vergangenen Wochenende bekam ich drei Mails, in denen ich aufgefordert wurde, für eine Erbschaft Geld zu überweisen“, ist auch Seniorenbund-Obmann LH a. D. Josef Pühringer nicht vor Internetangriffen gefeit. Gemeinsam mit dem stellvertretenden Landespolizeidirektor Alois Lißl stellte Pühringer neue Seniorenbundaktionen gegen Cyberkriminalität vor. Denn: In den letzten zehn Jahren sind Delikte dieser Kategorie in Österreich ums Siebenfache angestiegen. Anzeigen wegen anderer Straftaten, etwa Einbruchsdiebstahl, gehen zurück.