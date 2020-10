Für Sterbehilfe, gegen Gras ++ So viel kostet Kind

Willkommen zu deinem letzten PUSH-Update bevor es wirklich ins Wochenende geht. Unsere liebe Anna erzählt euch warum man in Neuseeland für die Sterbehilfe aber gegen Cannabis ist. Und: Wieviel kostet eigentlich ein Kind - also nicht in der Anschaffung sondern in der Erhaltung. Wir haben alles Zwischenberichte für Euch. Außerdem wünscht Euch das PUSH-Team ein feines Wochenende!