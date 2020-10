Lage in Spitälern „noch nicht dramatisch“

Gut die Hälfte der derzeit hospitalisierten Corona-Infizierten wird im Uniklinikum Salzburg (50 in Normal- und neun in Intensivbetten) betreut. Im Krankenhaus Schwarzach sind aktuell 15 Normal- und sechs Intensivbetten mit Covid-Patienten belegt. In St. Veit liegen zehn, bei den Barmherzigen Brüdern sieben, im Tauernklinikum fünf und in Oberdorf vier Infizierte jeweils in Normalbetten.