WAC & LASK siegen + Thiem vor Viertelfinal-Kracher

Das krone.at-Sportstudio am 30. Oktober: Kimberly Budinsky präsentiert diesmal die Ergebnisse der Spiele vom LASK, WAC und Rapid in der Europa-League-Gruppenphase, den Sieg von Dominic Thiem gegen Cristian Garín im Achtelfinale der Erste-Bank-Open und die Vorschau auf das Formel 1-Wochenende in Imola (alles im Video oben).