Nebel: Lemmingeffekt als großes Verkehrsrisiko

Mehr als drei Viertel der Nebelunfälle passieren laut ÖAMTC von Anfang Oktober bis Ende Dezember. In Tirol „krachte“ es wegen Nebel im Vorjahr 15 Mal. Insbesondere am frühen Morgen und am Abend sollten Autofahrer mit Nebel rechnen und dementsprechend vorsichtig fahren.