Paar trotzt den rauen Zeiten und wagt Neuanfang

Bereits 52 Mieter

Seit Dezember 2019 betreibt die 31-Jährige schon das Reh-Charge in der Hargelsberger Straße, ein schwedisches Wohnzimmer, in dem es neben Frühstück mit skandinavischem Flair auch Nahrungsmittel und Handwerk aus dem Norden sowie Zubehör für Fahrräder gibt. „Den Schritt hab’ ich nie bereut“, sagt Kati Petrovic, die nun wenige Meter entfernt am Montag das Reh-Gal eröffnet. Im Geschäft können sich Künstler und Unternehmer aus der Region Verkaufsflächen in Regalen mieten. 52 Mieter gibt’s bereits - von der Etageren-Produzentin bis zum Seifen-Marke.