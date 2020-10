„Gastro-Registrierung ist nicht sauber gemacht!“

Der Datenschutz ist und bleibt ein heikles Thema. In Zeiten der Corona-Pandemie müssen wir jetzt auch noch die Gastro-Registrierung akzeptieren. Doch was passiert mit all unseren Daten? Ist es wirklich notwendig ausführliche Auskunft über Privates zu liefern? Zu diesem Thema unterhält sich krone-Talk Moderatorin Raphaela Scharf mit Thomas Lohninger (Geschäftsführer der netzpolitischen Bürgerrechtsorganisation epicenter.works).