Rotes Kreuz: Arbeitslose verstärken Covid-Teams

In Salzburg führt das Rote Kreuz derzeit Coronatests in den drei Drive-In-Stationen in der Landeshauptstadt, in Zell am See (Pingzau) und in Schwarzach (Pongau) und mit zehn mobilen Testteams durch. Bisher wurden von der Rettungsorganisation rund 52.000 Abstriche in Salzburg abgenommen.