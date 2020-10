Nach Mordauftrag drohen bis zu 20 Jahre Gefängnis

Die Anzeige gegen den 29-Jährigen und einen Landsmann (22) liest sich wie ein Thriller. In einem Lokal in Attnang wollte er einen 23-Jährigen aus Vöcklabruck anheuern, bot 20.000 Euro, wenn dieser den 21-Jährigen, den er für den Tod seines Bruders verantwortlich macht, tötet – wir berichteten. Inzwischen ist der Rächer in Wels in U-Haft.