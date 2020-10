Verfrühte Wintersperre der Hochalpenstraße

„Es war geplant, dass wir vor allem den österreichischen Gästen in den Herbstferien noch spektakuläre Ausflüge und Ausblicke in der Glocknergruppe und im Nationalpark Hohe Tauern ermöglichen. Leider geht das jetzt nicht mehr. Aber für uns ist klar: Safety first - Sicherheit geht vor!“, betont Vorstand Johannes Hörl (GROHAG Gruppe).