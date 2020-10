Hält unsere Wirtschaft einen zweiten Lockdown aus? Kopieren

Die österreichische Wirtschaft hat im Corona-Jahr 2020 so einiges abbekommen. Rekordarbeitslosigkeit, Kurzarbeit, Existenzängste - drei Begriffe, die das Geschehen rund um Beschäftigung dominieren. Hinzu kommt, dass die aktuellen Zahlen an Neuinfektionen in Österreich auf einen weiteren Lockdown hindeuten. Aber kann es sich die österreichische Wirtschaft leisten, alles runterzufahren? Darüber diskutieren unsere Gäste am Mittwoch (20.15 Uhr) mit Moderatorin Katia Wagner in #brennpunkt.