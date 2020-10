LIVE: Gelingt Wolfsburg der erste Saisonsieg?

Oliver Glasner empfängt mit seinem Vfl Wolfsburg Aufsteiger Arminia Bielefeld. Nach vier Unentschieden in ebenso vielen Saisonspielen will das Team rund um ÖFB-Spieler Xaver Schlager erstmals drei Punkte einfahren. Bielefeld mit den Österreichern Manuel Prietl und Christian Gebauer will mit einem Sieg einen ersten Polster auf die Abstiegsränge aufbauen. Mit dem sportkrone.at-LIVETICKER (siehe unten) bleiben Sie am Ball.