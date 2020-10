Jungbullen reiten auf der Erfolgswelle

Juwel wird immer besser



Das 17-jährige Mittelfeld-Ass kam im vergangenen Jahr für beachtliche 2,7 Millionen Euro nach Salzburg, hatte Anlaufschwierigkeiten. Auf nur 13 Liga-Einsätze brachte es Kjaergaard letzte Saison, heuer stand er bisher immer in der Startelf. Experten trauen dem Youngster eine große Karriere zu, auch sein Trainer Svensson verspricht sich viel von seinem Landsmann. „Maurits ist noch lange nicht am Limit, er hat sehr gute Veranlagungen und ist auch in der schwierigen Phase immer positiv geblieben“, so der Coach.