Zahlen steigen rasant | Verbaute Zukunft

Zahlen steigen rasant. 3614 Corona-Neu-Infizierte in 24 Stunden in Österreich - noch tags zuvor waren es 2571 gewesen, eine Woche davor weniger als die Hälfte. Ja, und drei Wochen davor waren es erstmals knapp mehr als 1000 gewesen - die Infektionszahlen in unserem Land steigen mehr als rasant, wenn sie sich in drei Wochen mehr als verdreieinhalbfachen. Kein Wunder, wenn die Sorge vor dem Kontrollverlust über Corona ebenfalls steigt; vor allem auch, wenn in ersten Regionen bereits das für so wichtig erachtete Nachverfolgen der Infektionsketten, also neudeutsch das „Contact Tracing“ wegen Überlastung aufgegeben werden muss. Auch in den Spitälern wird es zunehmend enger. Der Gesundheitsminister freilich versucht weiter zu beruhigen und zu appellieren: „Gemeinsam können wir das schaffen!“ Daran zweifeln immer mehr Österreicher…