In diesen Fällen sagen wir Danke!

Entgegenkommen der ÖBB

Im Juli war die Mutter von Max W. (Name geändert) mit dem Zug unterwegs, hatte zu diesem Zweck ein vergünstigtes Ticket für Senioren erworben. Doch leider hatte die an Alzheimer erkrankte Dame ihre Vorteilskarte vergessen. Und erhielt bei der Kontrolle im Zug prompt eine Strafe in Höhe von 105 Euro. Die Vorteilskarte reichte der Leser für seine Mutter zwar nach. Da sich aber keine Lösung fand, bat Herr W. die Ombudsfrau um Hilfe. Laut ÖBB sei ein Ticket ohne Ermäßigungskarte nicht gültig. Man könne die Situation aber gut nachvollziehen. Herrn W.s Mutter erhält nun einen Gutschein in Höhe der bezahlten Strafe.